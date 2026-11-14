В США сняли общенациональный запрет на вылеты самолетов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Власти США разрешили авиакомпаниям возобновить вылеты из американских аэропортов, пострадавших из-за масштабного технического сбоя, передают американские СМИ.

По их данным, соответствующее решение приняло Федеральное управление гражданской авиации США (FAA)

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин, со своей стороны, подтвердил на брифинге в Белом доме, что речь не шла о кибератаке. "И это никак не связанно с программным обеспечением Microsoft", - добавил он.

Также он заверил, что произошедшее не несло угрозу для жизни людей.

В свою очередь министр транспорта США Шон Даффи подтвердил, что вылеты самолетов возобновляются. Он предупредил, что "этот процесс будет проходить постепенно (...). Это займет какое-то время". Министр выразил надежду, что в течение субботы ситуация нормализуется.

По словам Даффи, проблема заключалась "в невероятно устаревшем электронном оборудовании авиадиспетчеров".

Ранее FAA ввело общенациональный запрет на все вылеты самолетов, сославшись на "чрезвычайные обстоятельства и соображения безопасности".

По заявлению FAA и Белого дома, причиной произошедшего стал "сбой в системе телекоммуникаций".