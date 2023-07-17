ЦБ Китая влил 103 млрд юаней в финсистему в рамках программы среднесрочного кредитования

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 103 млрд юаней ($14,42 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,65%, говорится в сообщении НБК.

В июне китайский ЦБ понизил ставку на 10 базисных пунктов впервые с августа прошлого года.

С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 100 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 3 млрд юаней.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 33 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 1,9% годовых. Ставка по этим операциям также была понижена в июне, до этого она находилась на уровне 2% с августа 2022 года.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.

Размер годовой LPR в настоящее время составляет 3,55% годовых. Решение относительно этой ставки будет принято 20 июля.