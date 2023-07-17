Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

ЦБ Китая влил 103 млрд юаней в финсистему в рамках программы среднесрочного кредитования

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 103 млрд юаней ($14,42 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,65%, говорится в сообщении НБК.

В июне китайский ЦБ понизил ставку на 10 базисных пунктов впервые с августа прошлого года.

С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 100 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 3 млрд юаней.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 33 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 1,9% годовых. Ставка по этим операциям также была понижена в июне, до этого она находилась на уровне 2% с августа 2022 года.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.

Размер годовой LPR в настоящее время составляет 3,55% годовых. Решение относительно этой ставки будет принято 20 июля.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть дешевеет после самого длинного недельного подъема с апреля

Нефть дешевеет после самого длинного недельного подъема с апреля

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 июля

Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за один день в случае победы на выборах

Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за один день в случае победы на выборах

Что произошло за день: воскресенье, 16 июля

США разрешат Европе тренировать украинских пилотов на F-16

В США заявили о готовности к любому развитию событий с "зерновой сделкой"

Пилот погиб на авиашоу в Финляндии при выполнении фигур высшего пилотажа

Пилот погиб на авиашоу в Финляндии при выполнении фигур высшего пилотажа

Премьера Израиля выписали из больницы после обследования

На Канарах эвакуировали несколько тысяч человек из-за лесного пожара

На Канарах эвакуировали несколько тысяч человек из-за лесного пожара

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });