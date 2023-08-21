Китайский ЦБ понизил годовую ставку LPR на 10 б.п., до 3,45%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Народный банк Китая понизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,45% годовых, что стало рекордно низким уровнем.

Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.

На прошлой неделе НБК опустил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на 15 б.п. до 2,5%. Поскольку эта ставка напрямую влияет на LPR, ожидалось, что и последняя будет уменьшена на 15 б.п., отмечает Market Watch.

Менее существенное, чем ожидалось, снижение может говорить о нежелании китайских банков опускать ставки по кредитам, поскольку это сокращает их прибыли.

LPR, которая, стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок, формируется на основе ставок группы китайских банков по кредитам, устанавливаемым на базе MLF.