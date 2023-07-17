Число погибших или пропавших без вести во время ливней в Южной Корее достигло 49 человек

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Южной Корее за прошедшую неделю из-за сильных ливней погибли или пропали без вести не менее 49 человек, сообщает Yonhap.

По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и мерам безопасности, по состоянию на 06:00 понедельника (02:00 по Москве), по всей стране вследствие проливных дождей погибли 40 человек. Еще девять человек числятся пропавшими без вести, 34 пострадали.

Число погибших может возрасти. Так, спасатели продолжают операцию по откачке воды и поискам в затопленном автомобильном туннеле в районе города Чхонджу в центральной провинции Чхунчхон-Пукто, где, предположительно, под водой находятся 15 транспортных средств. За ночь южнокорейские спасатели извлекли из туннеля тела четырех погибших, отмечает агентство.

По данным штаба, по всей стране 10 570 человек эвакуированы из своих домов.

Ранее в понедельник президент Южной Кореи Юн Сок Ель распорядился мобилизовать все имеющиеся ресурсы для ликвидации последствий ливней. Он также поручил объявить сильно пострадавшие районы зонами бедствия, что дает право на государственную поддержку.

Многодневные проливные дожди вызвали в центральной и южной частях Южной Кореи резкие повышения уровня воды, сопровождающиеся оползнями. Разрушены сотни домов, нарушено железнодорожное сообщение с другими районами страны, прервано электроснабжение.

По состоянию на утро понедельника в южных регионах страны и на острове Чеджу действовали предупреждения о ливневых дождях. Метеорологическое агентство сообщило, что в провинциях Чолла и близлежащих районах проливные дожди, возможно, будут идти и дальше.

До вторника в южной части Южной Кореи прогнозируется выпадение до 200 мм осадков, а на остальной территории страны - от 10 мм до 100 мм.