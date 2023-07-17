В результате ливней в Южной Корее погибли 39 человек

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Сильные дожди, вызвавшие подтопления и оползни, унесли жизни 39 человек в Южной Корее, сообщает "Ренхап".

По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и мерам безопасности, по состоянию на 6:00 (2:00 мск) по всей стране в результате проливных дождей погибли 39 человек.

Еще девять человек числятся пропавшими без вести, 34 пострадали.

Отмечается, что число жертв может возрасти, поскольку спасатели продолжают операцию по осушению и обыску затопленного автомобильного туннеля в районе города Чхонджу в центральной провинции Чхунчхон-Пукто, где, предположительно, под водой находятся 15 транспортных средств.

Как пишет агентство, южнокорейские спасатели за ночь извлекли из туннеля тела еще четырех погибших. В результате общее число жертв стихийного бедствия достигло 13 человек. Ранее сообщалось о шести погибших и 11 пропавших без вести.

По данным управления, по всей стране 10570 человек эвакуировались из своих домов.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в понедельник отдал приказ о мобилизации всех имеющихся ресурсов для ликвидации последствий ливней. Он также приказал объявить сильно пострадавшие районы зонами бедствия, имеющими право на государственную поддержку.

Многодневные проливные дожди вызвали в Южной Корее внезапные наводнения и оползни. Разрушены сотни домов, нарушено железнодорожное сообщение с центральными районами страны, прервана подача электроэнергии.

По состоянию на утро понедельника в провинциях Чхунчхон, южных регионах и на острове Чеджу действовали предупреждения о сильном дожде. Метеорологическое агентство сообщило, что в провинциях Чолла и близлежащих районах возможны дальнейшие дожди со скоростью до 40 мм в час.

До вторника в Чхунчхоне и южных регионах прогнозируется выпадение до 200 мм осадков, а на остальной территории страны - от 10 мм до 100 мм.