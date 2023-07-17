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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 3 августа

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Заседание министерского мониторингового комитета альянса ОПЕК+ (JMMC) назначено на 3 августа, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Встреча состоится в онлайн-режиме.

В октябре 2022 года министры ОПЕК+ решили проводить заседания министерского комитета, цель которого - обсуждение ситуации на рынке, раз в два месяца.

JMMC может созвать внеплановую полноформатную встречу министров ОПЕК+ в любое время, если это будет необходимо для реагирования на изменения на рынке. Сейчас министры ОПЕК+ встречаются раз в полгода, следующая встреча намечена на 26 ноября.

JMMC ОПЕК+
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