Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 3 августа

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Заседание министерского мониторингового комитета альянса ОПЕК+ (JMMC) назначено на 3 августа, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Встреча состоится в онлайн-режиме.

В октябре 2022 года министры ОПЕК+ решили проводить заседания министерского комитета, цель которого - обсуждение ситуации на рынке, раз в два месяца.

JMMC может созвать внеплановую полноформатную встречу министров ОПЕК+ в любое время, если это будет необходимо для реагирования на изменения на рынке. Сейчас министры ОПЕК+ встречаются раз в полгода, следующая встреча намечена на 26 ноября.