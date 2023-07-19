Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

В Великобританию прибыла стратегическая подлодка ВМС США

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американская стратегическая атомная подводная лодка USS Tennessee типа Ohio подошла к северо-западному побережью Великобритании, сообщило Европейское командование вооруженных сил США.

Подлодка, несущая 20 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5, прибыла к берегам Шотландии еще 16 июля.

На ее борту побывали командующий Европейским командованием генерал армии США Кристофер Каволи и глава британских подводных сил коммодор Пол Данн.

Предположительно, подлодка зашла в военно-морскую базу Клайд британского Королевского ВМФ в Шотландии, где базируются все британские стратегические подлодки.

ВМС США располагают 14 ракетными подводными крейсерами стратегического назначения типа Ohio.

По данным Федерации американских ученых, от четырех до пяти этих подлодок постоянно находятся в Мировом океане в полной боевой готовности для мгновенного выполнения приказа о пуске межконтинентальных баллистических ракет.

Восемь подлодок размещены на Тихом океане с базой в Китсап-Бангор (штат Вашингтон) и шесть - на Атлантике с базой в Кингс-Бэй (штат Джорджия).

Великобритания США Кристофер Каволи Клайд Пол Данн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Во Франции более 740 человек получили реальные тюремные сроки за участие в беспорядках

Шеф британской разведки заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить шпионов

Шеф британской разведки заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить шпионов

iPhone первого поколения продали на аукционе более чем за $190 тысяч

iPhone первого поколения продали на аукционе более чем за $190 тысяч

США все еще не получили данных от Пхеньяна о задержанном американце

Что случилось этой ночью: среда, 19 июля

Президенты США и Израиля обсудили Иран, РФ и ситуацию на Западном берегу Иордана

Президенты США и Израиля обсудили Иран, РФ и ситуацию на Западном берегу Иордана

Два военнослужащих Сирии ранены в результате авиаударов Израиля по объектам в Дамаске

МЧС РФ направило в Турцию два самолета для тушения лесных пожаров

МЧС РФ направило в Турцию два самолета для тушения лесных пожаров

В охваченных жарой Франции и Италии побиты температурные рекорды

В охваченных жарой Франции и Италии побиты температурные рекорды

Крупнейший в мире айсберг дрейфует вдоль Антарктиды со скоростью 150 км в месяц

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });