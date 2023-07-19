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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Две трети французов считают, что у Макрона нет проекта для улучшения жизни страны

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство французов (87%) считают, что президент Эммануэль Макрон не справился со сделанными им в середине апреля обещаниями "100 дней" после пенсионной реформы в плане умиротворения ситуации.

По данным опроса, проведенного исследовательским и консалтинговым центром Elabe, на который в среду ссылается телеканал BFMTV, почти каждый второй француз (46%) не ожидает "ничего" от объявленного на ближайшие дни выступления Макрона.

Президент Франции обратился 17 апреля к нации с видеообращением, в котором оправдывал введение "необходимой", по его словам, пенсионной реформы, вызвавшей бурные протесты работников разных секторов по всей стране.

"Это реформа, с которой согласились? Явно нет", - признал глава государства, выразив при этом сожаление, что не удалось достичь национального консенсуса по повышению возраста выхода французов на пенсию с 62 до 64 лет, и пообещав взять на себя вместе с правительством долю ответственности за это.

У президента "нет проекта или общего видения для страны", полагают 67% опрошенных. Это на 3 пункта больше, чем в мае. Кроме того, по мнению половины французов (49%), правительство страны движется вправо.

При этом 55% опрошенных заявили, что Макрон был не прав, оставив на посту премьер-министра Элизабет Борн. Правильным решением это сочли 44% респондентов, а 77% думают, что она просто выполняет указания президента.

Что касается главы правительства, более половины французов (56%) считают ее плохим премьер-министром. Это на один пункт меньше, чем в конце января, когда продавливавшая пенсионную реформу Борн имела самый низкий рейтинг. Спустя полгода 27% (на два пункта больше) оценили ее как хорошего премьера.

По заключению Elabe, ей удалось "затормозить" снижение своей популярности.

Во второй половине марта в стране была принята пенсионная реформа, для введения которой правительство прибегло к использованию статьи конституции 49.3, позволяющей принять закон в обход голосования в Национальном собрании.

Из-за этой реформа с января по май во Франции проходили организованные профсоюзами многотысячные манифестации протеста. После принятия закона возникали также многочисленные спонтанные акции, сопровождавшиеся стычками протестующих с силами порядка.

Попытки парламентской оппозиции отправить премьер-министра в отставку через вотумы недоверия успехом не увенчались.

Элизабет Борн Эммануэль Макрон
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