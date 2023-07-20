Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубежом в I полугодии выросли на 22,7% в юанях

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в первом полугодии увеличился на 22,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 431,61 млрд юаней, сообщило министерство торговли страны.

В долларовом выражении данный показатель вырос на 14,8% и достиг $62,29 млрд.

Объем вложений денежных средств в страны, расположенные вдоль "Пояса и пути", повысился на 15,4% до $11,57 млрд, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Литва подтвердила утечку данных саммита НАТО из-за взлома ее систем

Литва подтвердила утечку данных саммита НАТО из-за взлома ее систем

Gunvor назвал беспричинным отказ Аргентины принять танкер с российским СПГ

Дипломатическое противостояние

Россия ввела уведомительный порядок передвижения британских дипломатов

Россия ввела уведомительный порядок передвижения британских дипломатов

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Совет ЕС продлил еще на полгода секторальные санкции против РФ из-за ситуации на Украине

Рост перевозок СПГ привел к увеличению выбросов от судоходства в Европе на 3%

Британия ввела санкции против 13 физлиц и структур, связанных с "Вагнером"

МИД РФ подтвердил, что совместный координационный центр в Стамбуле завершил работу

Сбербанк создаст IT- подразделение в Индии

Сбербанк создаст IT- подразделение в Индии

Electrolux задумалась о продаже бренда Zanussi

Electrolux задумалась о продаже бренда Zanussi
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });