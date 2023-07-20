Прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубежом в I полугодии выросли на 22,7% в юанях
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в первом полугодии увеличился на 22,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 431,61 млрд юаней, сообщило министерство торговли страны.
В долларовом выражении данный показатель вырос на 14,8% и достиг $62,29 млрд.
Объем вложений денежных средств в страны, расположенные вдоль "Пояса и пути", повысился на 15,4% до $11,57 млрд, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".