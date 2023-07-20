Экспорт российского газа в Китай в мае обновил исторический максимум

Показатель впервые превысил 3 млрд кубометров

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Поставки российского природного газа в Китай (суммарно по трубопроводам и в сжиженном виде) в мае 2023 года составили 3,09 млрд куб. м, что является максимальным уровнем за историю российского экспорта в КНР, сообщает таможня этой страны.

Впервые в истории российский экспорт превысил 3 млрд куб. м. В том числе "Газпром" поставил по магистрали "Сила Сибири" в Китай почти 2 млрд куб. м газа. Поставки СПГ добавили еще 1,1 млрд куб. м (это около 13 партий). Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

По объему поставок в мае 2023 года Россия также снова стала крупнейшим поставщиком газа в Китай, обходя Австралию (2,8 млрд куб. м) и Туркменистан (2,7 млрд куб. м). Российские поставки и ранее занимали первое место в китайском портфеле: это было в январе и феврале. В марте и апреле экспорт трубопроводного газа ожидаемо был немного ниже из-за плановых профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири".

Газопроводы

Китай в мае 2023 года импортировал 13,51 млрд куб. м природного газа (суммарная цифра трубопроводных поставок и СПГ), что является историческим максимумом для этого месяца. Рост экономики Китая в 2023 году после снятия ограничительных мер является одним из главных факторов динамики мирового энергетического рынка.

По трубопроводам было импортировано в мае 5,761 млрд куб. м природного газа, что является новым максимумом за историю страны. Предыдущий пик был зафиксирован в августе 2022 года (5,53 млрд куб. м). В том числе Туркмения поставила 2,73 млрд куб. м (+5% к маю 2022 года), Казахстан - 550 млн куб. м (+14%), Узбекистан - около 350 млн куб. м (снижение на 18%), Мьянма - около 250 млн куб. м.

Картина с поставками трубопроводного газа в КНР в настоящее время определяется не политикой покупателя, а возможностями продавцов Центральной Азии, которые увеличились после завершения отопительного сезона.

СПГ

Импорт Китаем сжиженного природного газа в мае 2023 года вырос по отношению к тому же месяцу 2022 года на 24% - до 5,96 млн тонн, или 7,75 млрд куб. м. Тем не менее этот показатель несколько ниже, чем импорт за апрель 2021 года (6,717 млн тонн). В мае Китай второй месяц подряд превосходил Японию по объему импортированного СПГ (ее результат - 4,614 млн тонн).

Первое место по объему поставок СПГ в Китай занимает Австралия - 2,823 млрд куб. м, или 2,2 млн тонн (рост к маю 2022 года на 20%), на втором месте Катар - 1,525 млрд куб. м (+22%) и Россия - 1,12 млрд куб. м. Поставки российского СПГ выросли на 65%.

Из США в мае в Китай пришел только один танкер. Впервые на китайский рынок пришла партия СПГ из Мозамбика.

Реэкспорт СПГ из Китая в мае составил менее 0,5% от импорта, тогда как зимой он вырастал до 3-4%.