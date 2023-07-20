Лиссабон, Сингапур и Берлин стали лидерами по темпу роста цен на аренду премиального жилья

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Лиссабон, Сингапур и Берлин возглавили рейтинг городов с самыми высокими темпами роста цен на аренду жилья премиум-класса в первом полугодии 2023 года, говорится в отчете агентства недвижимости Savills.

Так, в Лиссабоне стоимость аренды элитного жилья увеличилась на 13,9%, в Сингапуре - на 13,6%, в Берлине - на 9,2%.

Присутствие столицы Германии в рейтинге в основном обусловлено растущим спросом со стороны состоятельных местных жителей, в то время как подъем цен в Лиссабоне и Сингапуре объясняется популярностью жилья премиум-класса у иностранных арендаторов. Аренда элитной недвижимости в этих двух городах дорожает уже полтора года, и за это время рост составил более 40%, сообщается в отчете.

В случае с Сингапуром дополнительным фактором роста стали задержки в строительстве жилых объектов, вызванные пандемией.

В 2023 году в городе планируется сдать 18 тыс. объектов жилой недвижимости, что, как ожидается, приведет к небольшой коррекции цен, отмечает исполнительный директор исследовательского и консалтингового подразделения Savills в Сингапуре Алан Чеонг.

Тем не менее по итогам года рост арендной платы за премиальное жилье в черте города может составить около 15% - главным образом за счет положительной динамики в первой половине года.

Из 30 городов, представленных в рейтинге, 11 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе: так, на пятой строчке по темпам роста цен расположился Куала-Лумпур (+4,3% в первом полугодии), на шестой - Бангкок (+4,2%), на двенадцатой - Гонконг (+2,7%), на несколько позиций ниже - Токио (+1,7%).

Стоимость арендной платы за жилье премиум-класса продолжит расти в среднесрочной перспективе на фоне ограниченного предложения и растущего спроса, отмечает руководитель отдела исследований Savills World Research Пол Тостевин.