Байден выдвинул кандидатуру женщины на пост главы ВМС США

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выдвинул на пост следующего командующего ВМС США адмирала Лизу Франкетти. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В случае утверждения этой кандидатуры, Франкетти станет первой женщиной-командующим американскими ВМС.

СМИ отмечают, что Байден выбрал Франкетти, несмотря на то, что глава Пентагона Ллойд Остин предлагал ему другого кандидата. При этом посвященные лица называют ее лучшим выбором для этой позиции.

В прошлом месяце несколько официальных лиц заявляли, что Остин предлагал на пост адмирала Сэмюэля Папаро, который в данный момент является командующим Тихоокеанским флотом. Однако Байден в итоге выдвинул Папаро на пост главы Индо-Тихоокеанского командования США.

Франкетти, вне зависимости от темпов утверждения ее кандидатуры в Сенате, будет исполнять обязанности главнокомандующего начиная со следующего месяца, так как нынешний начальник военно-морских операций Майкл М. Гилдей уходит в отставку. На данный момент Франкетти занимает пост заместителя главнокомандующего ВМС США.

Также Байден выдвинул на пост заместителя главнокомандующего ВМС США адмирала Джеймса Килби и адмирала Стивена Келера на пост командующего Тихоокеанского флота.