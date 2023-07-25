Последний лесной пожар потушили в Свердловской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ставший причиной возгорания в селе Шайдуриха лесной пожар ликвидирован в Свердловской области, его тушили в течение двух недель, сообщает департамент информполитики региона.

"Сотрудникам Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторам к вечеру 24 июля удалось ликвидировать лесной пожар на площади 1,4 тыс. гектаров, ставший причиной возгорания в селе Шайдуриха Невьянского района", - говорится в сообщении.

С пожаром в общей сложности боролись более 100 человек, в том числе сотрудники парашютно-десантных пожарных группировок из Карелии, Тюменской области и Йошкар-Олы. Также была задействована авиация - самолет-амфибия Бе-200 и вертолеты Ми-8.

В ведомстве "Интерфаксу" уточнили, что это был последний лесной пожар, который оставался непотушенным в Свердловской области.

Пожар вспыхнул в Шайдурихе 12 июля, 13 июля было ликвидировано открытое горение. Один человек погиб, двое получили ожоги. Сгорело 41 строение, в том числе более 20 дач, 13 жилых домов и здание нефункционирующего детсада.