Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Режим ЧС в лесах ввели на севере Иркутской области из-за пожаров

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации в лесах объявлен на территории самого северного Катангского района Иркутской области из-за осложнения обстановки с лесными пожарами, сообщила пресс-служба областного правительства в четверг.

"Накануне постановлением мэра Катангского района на территории введен режим ЧС муниципального характера в лесах, который позволит привлечь к ликвидации возгораний дополнительные силы и средства пожаротушения", - говорится в сообщении.

По оперативным данным на 14:00 местного времени (9:00 по Москве), в Иркутской области действуют лесные пожары на площади 37,7 га, из которых пять - в Катангском районе, два - в Бодайбинском, один - в Мамско-Чуйском. Также в Катангском районе локализован пожар на площади 17 га.

"Угроза населенным пунктам отсутствует", - отмечает пресс-служба.

При этом в Катангском и Бодайбинском районах в четверг установлен чрезвычайный класс пожарной опасности в лесах.

"В Катангском районе сейчас имеется ресурсная облачность. Просим федеральный штаб рассмотреть возможность направить в регион для вызывания искусственных осадков самолет-зондировщик, который базируется в Якутии", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя областного правительства Владимира Читоркина, выступившего на федеральном штабе Рослесхоза.

По данным пресс-службы, в регион для тушения пожаров уже дополнительно привлечен вертолет Ми-8 МЧС России из Красноярского края.

Ранее сообщалось, что лесные пожарные начали перебрасывать силы на север Иркутской области для предупреждения распространения пожаров в связи с прогнозируемыми в конце июля-августе высокими классами пожарной опасности.

Иркутская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Продовольственный суверенитет Африки: африканской проблеме - совместное решение

При крушении вертолета на Алтае, по уточненным данным, погибли четыре человека

В Москве на выборах в сентябре применят переносные терминалы для электронного голосования

В Москве на выборах в сентябре применят переносные терминалы для электронного голосования
Военная операция на Украине

Путин заявил об активизации боевых действий на Украине

Заказы стран Африки на российское оружие составляют пятую часть от общего портфеля

Четверо пострадавших с разбившегося на Алтае вертолета находятся в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших с разбившегося на Алтае вертолета находятся в тяжелом состоянии

Мосгорсуд приговорил к девяти годам колонии бывшую судью Кондрат

РПЦ открыла в Африке более 200 приходов за 1,5 года

РПЦ открыла в Африке более 200 приходов за 1,5 года

Шохин предложил альтернативу передаче активов иностранцев под внешнее управление

ФСБ предотвратила теракт на корабле Черноморского флота с высокоточным вооружением

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });