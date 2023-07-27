Режим ЧС в лесах ввели на севере Иркутской области из-за пожаров

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации в лесах объявлен на территории самого северного Катангского района Иркутской области из-за осложнения обстановки с лесными пожарами, сообщила пресс-служба областного правительства в четверг.

"Накануне постановлением мэра Катангского района на территории введен режим ЧС муниципального характера в лесах, который позволит привлечь к ликвидации возгораний дополнительные силы и средства пожаротушения", - говорится в сообщении.

По оперативным данным на 14:00 местного времени (9:00 по Москве), в Иркутской области действуют лесные пожары на площади 37,7 га, из которых пять - в Катангском районе, два - в Бодайбинском, один - в Мамско-Чуйском. Также в Катангском районе локализован пожар на площади 17 га.

"Угроза населенным пунктам отсутствует", - отмечает пресс-служба.

При этом в Катангском и Бодайбинском районах в четверг установлен чрезвычайный класс пожарной опасности в лесах.

"В Катангском районе сейчас имеется ресурсная облачность. Просим федеральный штаб рассмотреть возможность направить в регион для вызывания искусственных осадков самолет-зондировщик, который базируется в Якутии", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя областного правительства Владимира Читоркина, выступившего на федеральном штабе Рослесхоза.

По данным пресс-службы, в регион для тушения пожаров уже дополнительно привлечен вертолет Ми-8 МЧС России из Красноярского края.

Ранее сообщалось, что лесные пожарные начали перебрасывать силы на север Иркутской области для предупреждения распространения пожаров в связи с прогнозируемыми в конце июля-августе высокими классами пожарной опасности.