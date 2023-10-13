Wells Fargo увеличил квартальную чистую прибыль на 61%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Wells Fargo & Co., один из крупнейших банков США, увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2023 года сильнее прогнозов рынка.

Чистая прибыль банка в июле-сентябре повысилась до $5,77 млрд, или $1,48 на акцию, по сравнению с $3,59 млрд, или $0,86 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, для этого показателя составлял $1,24 на акцию.

Квартальная выручка Wells Fargo увеличилась на 7%, до $20,86 млрд с $19,57 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали выручку банка на уровне $20,09 млрд.

Чистый процентный доход банка в июле-сентябре увеличился до $13,11 млрд (прогноз рынка - $12,73 млрд) с $12,1 млрд годом ранее, непроцентные доходы повысились до $7,75 млрд с $7,47 млрд.

Тем временем объем отчислений в резервы на покрытие возможных убытков по кредитам взлетел в 1,5 раза и достиг $1,2 млрд.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на 30 сентября увеличился до 11% с 10,3% годом ранее. Средняя рентабельность капитала (ROE) выросла до 13,3% с 8,1%.

Выручка подразделения Wells Fargo в сфере обслуживания потребителей и малого бизнеса в минувшем квартале повысилась на 3% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и составила $9,58 млрд. Доходы от ипотечного кредитования упали на 14%, от автокредитования - на 15%, тогда как выручка в сегменте кредитных карт повысилась на 2%, а в сегменте кредитования на иные нужды - на 14%.

Подразделение, занимающееся обслуживанием корпоративных клиентов, увеличило выручку на 15%, до $3,41 млрд. Инвестиционное подразделение зафиксировало рост выручки на 21%, до $4,92 млрд. В сегменте управления состояниями показатель поднялся на 1%, до $3,7 млрд.

Доход Wells Fargo от операций с активами с фиксированной доходностью вырос на 26% - до $1,15 млрд, от операций с акциями - взлетел на 64%, до $518 млн.

Акции Wells Fargo дорожают на 2,2% в ходе предварительных торгов в пятницу.