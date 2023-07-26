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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Иран дал МАГАТЭ разъяснения по двум объектам, где инспекторы обнаружили следы урана

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Тегеран предоставил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) разъяснения и документы по двум оставшимся объектам, в отношении которых у агентства были подозрения в незадекларированной ядерной деятельности Ирана, сообщил глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами.

"Мы предоставили МАГАТЭ подробные ответы, факты и документы по двум оставшимся объектам. Если их не примут, мы продолжим разъяснять и предоставим дополнительные доказательства и документы", - сказал в среду журналистам Эслами, которого цитируют иранские СМИ.

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Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что его агентство не получило от Тегерана разъяснений по поводу обнаруженных инспекторами агентства в Иране следов урана в трех местах, которые никак нельзя считать ядерными объектами.

Информированные источники в Тегеране позже сообщили, что в результате серии технических переговоров количество объектов, по которым у международного агентства сохраняются подозрения, сократилось до двух.

В конце мая МАГАТЭ сообщило в конфиденциальном ежеквартальном докладе о решении прекратить расследование следов урана, предположительно обнаруженных на одном из трех объектов - на полигоне Мариван в округе Абаде после получения разъяснений от Организации по атомной энергии Ирана.

Подозрения МАГАТЭ в незадекларированной деятельности Ирана в атомной сфере служат серьезным препятствием в разблокировании переговоров с целью перезапуска Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после выхода из него США.

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В прошлом месяце советник иранской делегации на переговорах по СВПД Мохаммад Маранди заявил, что Тегеран не подпишет соглашение о перезапуске атомной сделки, пока не решит все спорные вопросы с МАГАТЭ.

СВПД был заключен в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном и предусматривал снятие с последнего санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах была взята пауза, которая затянулась до сих пор.

Иран МАГАТЭ
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