Путин сообщил, что проект строительства АЭС в Египте реализуется по плану

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил об успешном развитии экономического сотрудничества с Египтом, в том числе в сфере атомной энергетики.

"У нас большие, мощные проекты, в частности, имею в виду известный проект по строительству атомной электростанции. Он реализуется по плану", - сказал глава государства в ходе встречи со своим египетским коллегой в Санкт-Петербурге в среду.

Он также отметил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 28,8%, а за пять месяцев текущего года прибавил еще 7%.

Российский президент особенно выделил то обстоятельство, что "одна треть торговли России с Африкой приходится на Египет".