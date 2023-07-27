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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Глава Афросоюза заявил Путину о заинтересованности Африки в решении конфликта на Украине

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Африканский союз заинтересован в урегулировании конфликта на Украине и хотел бы найти такое его решение, которое отвечало бы интересам и России, и Африки, заявил председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани.

"У нас есть проблемы внутренней безопасности, но, конечно, мы не закрываем глаза на проблему между Россией и Украиной, поскольку с обеими странами у нас есть партнерские отношения. И мы наблюдаем негативные последствия, которые отражаются на всем мире, в том числе и на Африке", - сказал Ассумани в ходе встречи в четверг в Петербурге с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Африканского союза подчеркнул в связи с этим: "Мы здесь для того, чтобы попытаться найти какое-то решение, которое могло бы удовлетворять как вашу братскую страну, Россию, так и африканский континент".

Ассумани заверил Путина, что главы государств, прибывшие на саммит Россия-Африка, "находятся в распоряжении" Путина. "Мы находимся в вашем распоряжении, мы готовы всегда с вами встретиться для того, чтобы создать некую систему взаимоотношений и сотрудничества, надежную для обеих стран", - сказал он.

Ожидается, что рабочий обед с главами делегаций африканских стран, посвященный ситуации на Украине, состоится "на полях" саммита Россия-Африка в пятницу вечером.

В свою очередь участвовавший во встрече председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат подчеркнул, что "Африка имеет дело с продовольственным кризисом, который частично вызван войной между Россией и Украиной". "Я думаю, у нас будет возможность обсудить эту тему, чтобы понять, что мы можем предпринять, поскольку Африка страдает от негативных последствий этого конфликта", - предложил он.

Махамат добавил, что Африка сталкивается также с серьезным вызовом в области безопасности. "Речь идет о борьбе с терроризмом. Это дестабилизирующий фактор на огромной части африканской территории, мы хотели бы, чтобы партнерство в этой области (с Россией - ИФ) стало более рельефным и помогло Африке", - заявил он.

Африканский союз РФ Украина Владимир Путин
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