Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американский сенат большинством голосов принял проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год в размере $886 млн в соответствии с бюджетным запросом президента Джо Байдена, сообщают СМИ.

За бюджет проголосовали 86 сенаторов, против - 11. Такое единогласие демократов и республиканцев сильно отличалось от прохождения проекта ранее через палату представителей, где в процессе обсуждения неоднократно возникали межпартийные столкновения по социальным вопросам, отмечает агентство Associated Press (АР).

"Сильное двухпартийное голосование за законопроект в сенате может придать импульс принятию (окончательного варианта документа - ИФ)", - отметило агентство, хотя палатам американского Конгресса еще предстоит его согласовать перед тем, отправить на утверждение президенту.

Это согласование, "может стать испытанием для глубоко разделенной палаты представителей, поскольку традиционно двухпартийный законопроект сопровождается спорами о расе, равенстве и охране здоровья женщин, которые являются политическими приоритетами Республиканской партии", добавляет AP.

"Дебаты в палате представителей в начале этого месяца ознаменовались поправками от бескомпромиссных консерваторов, которые сдвинули законопроект вправо. В сенате, где для принятия большинства поправок требуется 60 голосов, дополнения к законопроекту были двухпартийными и в большей степени касались военной политики, причем многие из них были направлены на противодействие потенциальным противникам Америки, таким, как Россия и Китай" - пишет Associated Press.

The Hill, комментируя принятый сенатом вариант бюджета, обращает внимание на то, что в нем предусмотрено повышение заработной платы военнослужащим на 5,2%, а также "$9,1 млрд на различные меры, направленные на повышение конкурентоспособности с Китаем, и $300 млрд для Украины".

Газета отмечает, что "хотя на этот раз процесс прошел гладко, настоящее шоу состоится в ближайшие месяцы, когда обе палаты попытаются согласовать два предложения и принять общий проект бюджета".