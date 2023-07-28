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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

В Молдавии вновь приостановили почтовое сообщение с Россией

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Государственное предприятие "Почта Молдовы" временно прекращает все отправления в Россию, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации в пятницу.

"Доводим до вашего сведения, что с 28 июля 2023 года "Почта Молдовы" временно прекращает прием всех почтовых отправлений (EMS, письма, посылки) в Российскую Федерацию в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы найти решения и в кратчайшие сроки возобновить процесс приема и отправки почтовых отправлений в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Там добавили, что о возобновлении работы сервиса будет сообщено дополнительно. При этом клиенты "Почты Молдовы" смогут получить письма и посылки, которые были отправлены из России в Молдавию.

В прошлом году, а также в мае-июне этого года у "Почты Молдовы" уже возникали проблемы с доставкой почты в Россию. Проблему удавалось решить за две-три недели.

В настоящее время нет прямого авиасообщения между Молдавией и российскими городами. Молдавская компания Fly One осуществляет полеты через Ереван, для чего зарегистрировала в Армении дочернюю компанию Fly One Armenia.

Молдавия Почта Молдовы
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