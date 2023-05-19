Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Молдавия приостановила почтовое сообщение с Россией из-за "невозможности отправки"

Молдавия приостановила почтовое сообщение с Россией из-за "невозможности отправки"
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Молдавское госпредприятие Posta Moldovei временно прекратило почтовое сообщение с Россией, сообщила пресс-служба госкомпании.

"Posta Moldovei временно прекращает прием всех почтовых отправлений в Россию в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы найти решения в как можно более короткий срок возобновить прием и отправку почты в Россию", - говорится в сообщении.

В прошлый раз почтовое сообщение между Молдавией и Россией прерывалось год назад, в середине мая 2022 года. Тогда оно возобновилось спустя 2 недели.

Молдавия Posta Moldovei
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Грузии негативно отреагировала на первый прямой авиарейс из Москвы

Президент Грузии негативно отреагировала на первый прямой авиарейс из Москвы

Британия ввела санкции против "Полюса", "Системы", банка "Тинькофф", членов СД госкомпаний

Британия ввела санкции против "Полюса", "Системы", банка "Тинькофф", членов СД госкомпаний

Что случилось этой ночью: пятница, 19 мая

ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами

ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами

У Пентагона появилась возможность дополнительно поставить Киеву оружие на $3 млрд

У Пентагона появилась возможность дополнительно поставить Киеву оружие на $3 млрд

США запретят импорт своих товаров для порядка 70 компаний, включая российские

Великобритания ввела запрет на импорт алмазов, алюминия меди и никеля из РФ

В Пентагоне заявили, что поврежденный на Украине ЗРК Patriot вновь функционирует

В Армении сообщили о прекращении поставок продукции Ереванского коньячного завода в РФ

В Армении сообщили о прекращении поставок продукции Ереванского коньячного завода в РФ

МИД РФ заявил о прекращении "зерновой сделки" после 17 июля в случае невыполнения требований

МИД РФ заявил о прекращении "зерновой сделки" после 17 июля в случае невыполнения требований
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });