Молдавия приостановила почтовое сообщение с Россией из-за "невозможности отправки"

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Молдавское госпредприятие Posta Moldovei временно прекратило почтовое сообщение с Россией, сообщила пресс-служба госкомпании.

"Posta Moldovei временно прекращает прием всех почтовых отправлений в Россию в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы найти решения в как можно более короткий срок возобновить прием и отправку почты в Россию", - говорится в сообщении.

В прошлый раз почтовое сообщение между Молдавией и Россией прерывалось год назад, в середине мая 2022 года. Тогда оно возобновилось спустя 2 недели.