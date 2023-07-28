После случаев заражения ВИЧ в ЦГКБ Алма-Аты главврача больницы отстранили от работы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Главный врач Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Алма-Аты в Казахстане отстранен от работы после расследования случаев заражения пациентов стационара ВИЧ-инфекцией, сообщила пресс-служба городского акимата.

"С учетом сложившейся ситуации, на основании выводов комиссии (...) главный врач городской больницы Нариман Табынбаев отстранен от работы", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в пятницу.

Кроме того, уволены по отрицательным мотивам заместитель главного врача по эпидемиологии, заведующий реанимацией, главная медицинская сестра стационара и старшая медицинская сестра отделения реанимации.

Материалы с итогами работы комиссии направлены в департамент полиции Алма-Аты "для принятия процессуального решения и дальнейшего определения меры ответственности каждого ответственного лица", говорится в сообщении.

В середине июня городское управление общественного здравоохранения сообщило, что у трех пациентов ЦГКБ, получавших гемотрансфузию (переливание крови) в отделении реанимации, после контрольного анализа выявлен ВИЧ. Расследованием фактов заражения пациентов стационара занялась комиссия Минздрава.

Ранее в пятницу акимат сообщил, что комиссия завершила эпидрасследование. По мнению комиссии, инфицирование трех пациентов ЦГКБ связано, "вероятнее всего, с человеческим фактором, а именно, с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала стандартов операционных процедур при проведении инвазивных манипуляций и отсутствием контроля за их деятельностью".