Нацбанк Белоруссии допустил ужесточение монетарной политики

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Национальный банк Белоруссии (НББ) констатирует ограниченность периода проведения мягкой монетарной политики и не исключает ее скорую переориентацию из-за роста проинфляционных факторов.

"Текущие тренды в экономике свидетельствуют об усилении внутренних проинфляционных факторов. Отмечается быстрое нарастание потребительской активности, поддерживаемое, прежде всего, ускоренным ростом заработной платы, а также уменьшение положительного сальдо внешней торговли", - говорится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа НББ Дмитрия Мурина по итогам первого полугодия.

Доклад опубликован на сайте НББ.

По словам Мурина, быстрый рост внутреннего спроса и ухудшение сальдо внешней торговли "существенно ограничивает временной период проведения мягкой монетарной политики".

"Не исключено, что в ближайшее время потребуется ее более быстрая переориентация на поддержание макроэкономической сбалансированности", - подчеркнул Мурин.

Он объяснил, что дальнейшее стимулирование экономического роста без повышения потенциального объема выпуска продукции "может вести к постепенному накоплению макроэкономических дисбалансов, потере конкурентоспособности белорусской продукции на внешних и внутреннем рынках, увеличению давления на бюджет, а также к ускорению девальвационных и инфляционных процессов".

При этом он подчеркнул низкую интенсивность восстановления инвестиционной активности. Так, за первое полугодие объем инвестиций в основной капитал вырос только на 7,2% при снижении за три предыдущих года на 28%.

Со ссылкой на проводимый Нацбанком мониторинг деловой активности Мурин сообщил, что основными причинами низкой инвестиционной активности являются сужение либо потеря рынков сбыта и высокая степень неопределенности относительно их наличия в будущем. Кроме того, компании констатируют невозможность приобретения нового оборудования, технологий, сырья и комплектующих, а также фактическое отсутствие оформленных инвестиционных проектов и высокий уровень закредитованности.

"По мнению руководителей предприятий, в предстоящие три месяца их потребность в кредитовании на пополнение оборотных средств будет превышать потребность в кредитовании инвестиций. На расширение бизнеса в июле-сентябре 2023 года планируют привлекать кредитные ресурсы лишь 1,2% руководителей предприятий", - констатировал Мурин.

"Сосредоточенность предприятий на текущей деятельности, их низкая инвестиционная активность, а также технологическая структура инвестиций несут в себе риски для устойчивого экономического развития страны", - подчеркнул представитель НББ.

НББ на фоне замедления инфляции с начала года шесть раз снижал ставку рефинансирования, доведя ее значение с 28 июня до 9,5% с 12% (действовала с 1 марта 2022 года).

По официальному прогнозу НББ, в 2023 году среднее значение ставки рефинансирования составит 10-11% годовых. Целевой прогноз властей по инфляции предусматривает ее снижение в этом году до 7-8% с шестилетнего максимума в 12,8% в 2022 году.

В июне годовая инфляция (относительно июня 2022 года) замедлилась до 2,9% с 3,7% в мае, 4,7% в апреле, 6% в марте, 11,7% в феврале и 12% в январе.

Ранее эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) отмечали, что рост реальной (с учетом инфляции) зарплаты в Белоруссии и расширение внутреннего спроса сформируют инфляционное давление в ее экономике во втором полугодии. В связи с этим эксперты ЕАБР в начале июля подтвердили свой прогноз по инфляции в Белоруссии в этом году - 7,8%.

В Белоруссии сохраняется госрегулирование цен практически на все товары потребительской корзины, а также на основные услуги.