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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Инфляция в Белоруссии в апреле составила в годовом выражении 4,7%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен в Белоруссии в апреле 2023 года замедлился до 0,4% с 0,6% в марте, 1,3% в феврале и 0,8% в январе, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат).

В январе-апреле инфляция составила 3%.

Годовая инфляция в апреле (относительно апреля 2022 года) упала до 4,7% с 6% в марте, 11,7% в феврале и 12% в январе.

Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в прошлом месяце снизилась до 0,3% с 0,5% в марте, с начала года составила 1,6%.

Цены на продовольственные товары в январе-апреле возросли на 3,6% (в апреле – рост на 0,6%), на непродовольственные – на 0,1% (на 1%), услуги подорожали на 4,4% (на 0,3%).

По итогам 2022 года инфляция в Белоруссии обновила шестилетний максимум и достигла 12,8% (в 2021 году цены выросли на 9,97%). Целевой прогноз правительства и Нацбанка на 2023 год предусматривает замедление инфляции до 7-8%.

В Белоруссии сохраняется госрегулирование цен практически на все товары потребительской корзины, а также на основные услуги.

Белоруссия
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