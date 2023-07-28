Непогода во Франции нарушила движение поездов из Парижа в сторону Атлантики

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - График движения скоростных поездов с парижского вокзала Монпарнас в западном направлении Франции в пятницу оказался нарушенным из-за последствий мощной грозы, повредившей систему сигнализации на линии.

"Движение в настоящее время осуществляется с большими перебоями на въезде и выезде скоростной линии "Атлантика", - цитируют французские СМИ объявление Национального общества французских железных дорог (SNCF).

Из-за сильной грозы на юге коммуны Масси близ Парижа произошла "поломка сигнализации", сообщило SNCF в твиттере. Это и повлекло многочисленные задержки и опоздания поездов на вокзале Монпарнас.

В разгар отъезда парижан в отпуска эта проблема затронула поезда в направлении Ренна, Бреста, Бордо и Тулузы.