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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

МИД Молдавии выразил сожаление в связи с инцидентом у посольства РФ в Кишиневе

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) призывает дождаться результатов расследования инцидента, произошедшего у посольства России в Кишиневе, и на их основе делать выводы о происшествии, в ведомстве также выражают сожаление в связи с ЧП.

Как сообщалось, рано утром в среду автомобиль Mercedes врезался в ворота дипломатического представительства. После аварии водитель пытался скрыться, но его автомобиль удалось остановить за городом, в операции участвовало четыре экипажа полиции. В ходе погони Mercedes повредил еще два автомобиля. Пострадавших нет, водитель задержан.

В распространенном в среду сообщении МИДЕИ отмечается, что расследование проводит Генеральный инспекторат полиции.

"МИДЕИ в сотрудничестве с компетентными органами стремится создать оптимальные условия для работы иностранных представительств и официальных делегаций. В этой связи МИДЕИ выражает сожаление в связи с произошедшим и подтверждает свою приверженность дальнейшему обеспечению надлежащего функционирования всех аккредитованных в стране дипломатических представительств в соответствии с дипломатическими практикой и нормами, установленными Венской конвенцией 1961 года", - подчеркнули в министерстве.

Инцидент произошел на фоне объявленного на прошлой неделе решения властей Молдавии сократить персонал российского посольства в Кишиневе с 84 до 25: 10 дипломатов и 15 технических работников. МИДЕИ тогда же заявил, что "принятое решение является результатом многочисленных недружественных действий (посольства) в отношении Молдавии, не связанных с дипломатической деятельностью, а также попытками дестабилизировать ситуацию в стране". Согласно дипломатической ноте, переданной российской стороне, решение молдавских властей должно быть выполнено до 15 августа 2023 года.

Кишинев Молдавия
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