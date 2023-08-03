США эвакуируют часть сотрудников посольства в Нигере

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Госдеп США рекомендовал гражданам отменить поездки в Нигер и распорядился об эвакуации некоторых сотрудников американского консульства в Ниамее.

"Учитывая продолжающиеся события в Нигере и проявляя крайнюю осторожность, Государственный департамент отдает распоряжение о временном выезде сотрудников правительства США и соответствующих требованиям членов семей из посольства США в Ниамее", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте госдепа.

Отмечается, что посольство США в Ниамее временно сократило свой персонал, приостановило оказание обычных услуг и способно оказывать только экстренную помощь гражданам США в Нигере.

"Посольство США остается открытым для оказания ограниченных экстренных услуг гражданам США", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Госдепартамент также рекомендовал гражданам США отменить все поездки в Нигер, присвоив стране 4-й уровень опасности.

Тем не менее в госдепе подчеркнули, что США продолжают поддерживать дипломатические отношения с Нигером на самом высоком уровне.

Кроме того, в Вашингтоне рассчитывают на скорый приезд в Ниамею нового посла США Кэтлин Фитцгиббон, которую недавно утвердил сенат.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Мохамеда Базума, который был схвачен и отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против Базума. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

США, Франция, ЕС, Африканский союз, ЭКОВАС осудили военный переворот. Однако его поддержали Мали и Буркина-Фасо: эти две страны предупредили, что воспримут как объявление войны против них любое иностранное военное вмешательство в Нигере.