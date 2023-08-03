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Российские туристы смогут расплачиваться в Турции виртуальной картой Troy

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российские туристы смогут расплачиваться в Турции виртуальной картой турецкой платежной системы Troy, соответствующее приложение появилось в магазинах AppStore и GooglePlay, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

Как уточняет издание, после регистрации в приложении Letim турист открывает виртуальную карту Troy и получает возможность положить деньги на нее в лирах с рублевых счетов в российских банках через систему быстрых платежей. Максимальная сумма - 250 тыс. лир или около 850 тыс. рублей. Для регистрации нужен цифровой скан загранпаспорта.

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Осенью 2022 года, когда в Турции прекратили работать российские карты "Мир", в Центробанке заявляли, что ведут работу с партнерами по проработке альтернативных возможностей безналичных платежей для российских граждан. Среди вариантов обсуждалось и использование карт турецкой платежной системы Troy.

По данным самой системы, их принимают все банкоматы и платежные терминалы в Турции и у туристов не будет проблем с приемом виртуальной карты в магазинах в стране.

Как уточняет газета, россияне не получат физические карты, но смогут совершать онлайн-платежи и снимать деньги в банкоматах по QR-коду с помощью виртуального кошелька Letim. Через пару месяцев им станет доступна бесконтактная оплата смартфоном NFC.

Неистраченные за время путешествия деньги можно будет вернуть после возвращения из Турции на счет в российском банке, но только весь остаток.

Турция РФ Troy
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