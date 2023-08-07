Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Создание дрозофилы обыкновенной, способной размножаться партеногенезом, странности с рисунками и погребениями людей из пещеры Диналеди, а также современное потепление, которое оказалось сильнее средневекового климатического оптимума

Колыбель человечества Фото: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- К 75 годам практически каждый второй перенесет то или иное психическое расстройство. Причем в большинстве случаев первый эпизод болезни произойдет в подростковом или юношеском возрасте. К такому выводу пришла группа ученых, проанализировав истории болезни более 150 тысяч человек из 29 стран – 12 стран с низким и средним уровнем дохода и 17 стран с высоким уровнем дохода. Мужчины чаще всего страдают от алкогольной зависимости, большого депрессивного расстройства и изолированных фобий. У женщин преобладают депрессивные расстройства, изолированные фобии и посттравматический стресс.

- В классической теории разрушения скорость трещин, которые вызваны растяжением, не может превышать скорость Рэлея – иначе нарушается энергетический баланс. Физикам удалось понаблюдать сверхрэлеевские скорости в реальном эксперименте с гиперупругим материалом – листами полиакриламидных гидрогелей. Авторы исследовали также зависимость величины критического относительного растяжения от химического состава гидрогеля.

- Мужчину, жившего на юге Италии в эпоху неолита, похоронили лицом вниз в труднодоступной пещере, да еще и лицом вниз. По-видимому, в конце VI тысячелетия до нашей эры этот человек занимался ремеслом, причем активно использовал в этом деле свои зубы в качестве "третьей руки". По своему генотипу он близок к другим ранним земледельцам Европы, но не современным жителям Калабрии. Примечательно, что по митохондриальной гаплогруппе K1 мужчина достаточно близок к знаменитому "ледяному человеку" Этци, мумию которого более 30 лет назад нашли в Альпах.

- Генетики отредактировали самкам мух Drosophila melanogaster (дрозофила обыкновенная) всего три гена, и у тех начало появляться потомство из неоплодотворенных яиц. Эти насекомые стали первой генетической линией партеногенетических животных, созданной при помощи технологий геномного редактирования. Партеногенез – развитие живых организмов из неоплодотворенной яйцеклетки – широко распространен среди животных. Такой способ размножения свойственен плодовым мушкам Drosophila mercatorum, но к нему не способны Drosophila melanogaster. Однако после изменений в геноме мухи-самки успешно вступали в половое размножение, но были при этом способны к партеногенезу как минимум на протяжении двух поколений.

- Во время средневекового климатического оптимума было настолько тепло, что норвежцы заселили Гренландию, а шотландцы выращивали виноград. Некоторые считают, что нынешнее потепление климата укладывается в такую же изменчивость. Выяснилось, что это не так. Анализ годичных колец скандинавских сосен за последние 1170 лет показал, что современное потепление оказалось сильнее средневекового климатического оптимума.

- Химики из Германии обнаружили новый класс сэндвичевых соединений, в которых фрагменты металл-лиганд повторяются несколько раз, образуя нанокольцо. Химикам удалось получить три таких соединения – на основе самария, европия и стронция. Однако у первых представителей нового класса сэндвичевых соединений пока не удалось найти выдающихся свойств.

- Тело может излучить больше энергии, чем поглотить. Это противоречит закону излучения, однако именно такой результат получили физики. Теперь, по словам ученых, можно будет создать устройства, которые более эффективно используют солнечную энергию.

- Тандемы – это солнечные элементы, которые объединили в себе мощь перовскитов и кремния. В этом материале рассказывается, как устроены эти батарейки и почему они так эффективно превращают солнечный свет в электрический ток.

- Колыбелью человечества называют несколько комплексов пещер в ЮАР, где были найдены многочисленные останки гоминин. В частности, здесь обнаружили кости двух видов австралопитеков, седибы (Australopithecus sediba) и самый полный скелет африканского австралопитека (Australopithecus africanus), так называемой Миссис Плез; окаменелости массивного парантропа (Paranthropus robustus) и Homo naledi. Останки, найденные в Колыбели человечества, подтверждают гипотезы о разнообразии гоминин и их эволюционной истории. Однако недавние рассказы про новые яркие открытия, связанные с Homo naledi могут быть, как минимум, преждевременны. Подробнее о том, что произошло, – в материале N+1.