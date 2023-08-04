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Специалисты NASA восстановили связь с межпланетным зондом Voyager-2

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Специалистам Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) удалось восстановить связь с межпланетным зондом Voyager-2, сообщило американское космическое ведомство в пятницу.

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28 июля NASA сообщило, что ряд запланированных команд, отправленных зонду 21 июля, непреднамеренно вызвал отклонение антенны от Земли на два градуса, в результате чего аппарат утратил способность получать команды и передавать данные.

По данным управления, специалисты сети дальней космической связи в городе Канберра (Австралия), отправили сигнал зонду, находящемуся в 19,9 млрд км от Земли, с командой переориентироваться так, чтобы его антенна была направлена в сторону Земли.

"3 августа в 00:29 по времени Восточного побережья США (07:29 мск) межпланетный зонд начал передавать научные данные и телеметрию, тем самым указывая на то, что он штатно функционирует и находится на предполагаемой траектории", - говорится в сообщении.

"NASA полностью восстановило связь с Voyager-2", - подчеркивается в сообщении.

Зонды Voyager-1 и его "брат-близнец" Voyager-2 были запущены в 1977 году для исследования дальнего космоса и крупных планет Солнечной системы. Хотя запланированный срок эксплуатации давно истек, они продолжают собирать данные о межзвездном пространстве, оставаясь единственными космическими аппаратами такого рода.

NASA Voyager-2
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