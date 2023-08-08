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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Польский оператор возобновил прокачку нефти по "Дружбе" после ремонта

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Польский трубопроводный оператор PERN 7 августа вечером восстановил полную работоспособность поврежденного участка нефтепровода "Дружба" после ремонта и возобновил прокачку нефти.

"Теперь основное внимание компании будет сосредоточено на расчистке территории и приведении ее в надлежащее состояние. (...) Службы охраны окружающей среды PERN вместе со специализированной компанией по рекультивации остаются на месте" - говорится в сообщении оператора.

Компания собрала послеаварийную комиссию для выяснения причин, приведших к утечке.

Одна из двух веток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии была отключена 6 августа из-за утечки на участке в польской гмине Ходеч. Вторая ветка функционирует штатно. Поврежденный участок трубы был заменен днем 7 августа.

PERN Дружба Ходеч Польша
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