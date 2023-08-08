Казахстан выдвинет предложения по обеспечению стабильной работы порта в Новороссийске

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Казахстан намерен выступить с инициативой по обеспечению безопасной работы порта в Новороссийске, сообщил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев. Такое поручение сделал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"Что касается обеспечения безопасности работы порта, безусловно, Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне по обеспечению стабильной работы данного порта, исходя из того, что выгодоприобретателями от работы именно нефтяного терминала являются крупные мировые потребители, в том числе и из Евросоюза", - сказал Саткалиев.

"Я думаю, что эта работа должна быть организована по линии межправительственного диалога, по дипломатическим каналам. И соответствующее поручение премьер-министр Республики Казахстан уже дал", - добавил глава Минэнерго.

"КТК оборудован необходимым объемом мощностей, связанных с возможностью хранения нефти, также соответствующие емкости, резервуары предусмотрены на базе отправителей нефти. Стабильная работа трубопровода обеспечивается за счет своевременных ремонтов и инвестиций", - отметил он.

В ночь на 4 августа в районе Новороссийска российские корабли нанесли удар по безэкипажным катерам ВСУ, сообщало российское Минобороны. Был введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска, о запрете и его отмене сообщала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана. В 2022 году трубопровод обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 58,7 млн тонн нефти, что на 3,3% меньше уровня 2021 года.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.