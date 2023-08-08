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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

ВС РФ сообщают о попытке боевиков проникнуть с зоны деэскалации в Сирии за линию соприкосновения

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии сообщают о попытках проникновения диверсионно-разведывательных групп террористов с территории зоны деэскалации Идлиб за линию соприкосновения в провинциях Алеппо и Латакия.

"Командование российской группировки войск (сил) и вооруженных сил Сирийской Арабской Республики принимает все необходимые меры для исключения террористической угрозы мирному населению и военнослужащим правительственных войск", - сообщил во вторник на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

Он сказал также, что авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 10 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Кулить.

Кроме того, по его словам, "в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений тремя парами истребителей F-16, одной парой истребителей F-35, одной парой истребителей "Тайфун", одной парой истребителей "Рафаль", тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W коалиции".

Контр-адмирал отметил, что 8 августа в 07.03 в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-34 ВКС России, сближение составило менее 100 метров по высоте.

"Обращаем внимание, что полет беспилотного летательного аппарата "коалиции" в данном районе вновь не был деконфликтован. Российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотным летательным аппаратом "коалиции", - сказал замруководителя ЦПВС.

Алеппо Вадим Кулить ВКС России
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