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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Российские военные заявляют о более чем 20 нарушениях со стороны "коалиции" США в небе Сирии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о 12 нарушениях протоколов о деконфликтации в Сирии со стороны американских беспилотников, а также о десяти нарушениях сирийского воздушного пространства истребителями F-16 и "Рафаль".

"Со стороны так называемой "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, за сутки зафиксировано 12 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, - заявил в четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей "Рафаль" "коалиции".

"При этом зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики", - сообщил Гуринов.

Он добавил, что "подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии".

ВКС России F-16 Сирия
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