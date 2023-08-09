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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Что случилось этой ночью: среда, 9 августа

Новая атака беспилотников на Москву, обстрел Донецка и выход китайского спутника на орбиту

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО на подлете к Москве двух беспилотников. Информации о пострадавших от падения обломков нет.

- Китай вывел на орбиту спутник для мониторинга окружающей среды. Снимки, полученные спутником, будут использоваться МЧС Китая для предотвращения природных катастроф.

- Глава NASA не считает Россию участником лунной гонки. Об этом заявил глава космического агентства.

- Три человека погибли и 11 пострадали при обстрелах Донецка во вторник. Среди есть пострадавших ребенок, как сообщил Денис Пушилин.

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