Что случилось этой ночью: среда, 9 августа

Новая атака беспилотников на Москву, обстрел Донецка и выход китайского спутника на орбиту

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО на подлете к Москве двух беспилотников. Информации о пострадавших от падения обломков нет.

- Китай вывел на орбиту спутник для мониторинга окружающей среды. Снимки, полученные спутником, будут использоваться МЧС Китая для предотвращения природных катастроф.

- Глава NASA не считает Россию участником лунной гонки. Об этом заявил глава космического агентства.

- Три человека погибли и 11 пострадали при обстрелах Донецка во вторник. Среди есть пострадавших ребенок, как сообщил Денис Пушилин.