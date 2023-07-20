Глава кабмина Киргизии заявил об отсутствии предпосылок для введения санкций со стороны США

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Киргизии не видят предпосылок для введения экономических ограничений со стороны США из-за якобы экспорта в Россию подсанкционных товаров, заявил "Интерфаксу" в четверг глава киргизского кабинета министров Акылбек Жапаров.

"Мы не должны опасаться введения каких-то ограничений. Приняты все превентивные меры, чтобы санкционные товары не пересекали нашу границу и не уходили туда, где есть санкции", - сказал Жапаров, комментируя информацию, что США могут ввести санкции в отношении Киргизии из-за возможных поставок товаров в Россию.

Глава кабмина сообщил, что с представителями западных делегаций неоднократно обсуждался вопрос увеличения экспорта и возможного обхода Киргизией введенных санкций.

"За счет прозрачности прохождения товаров через границу, появились реальные данные по экспорту и поступлению средств. Мы работаем в правильном направлении - отслеживание товаров стало прозрачным, поэтому я прошу бизнес брать электронные счет-фактуры, чтобы в случае чего выявить незадекларированный груз", - отметил Жапаров.