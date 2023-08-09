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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Польша задумалась об отмене железнодорожных грузоперевозок с Белоруссией

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Польша рассматривает возможность закрытия железнодорожных грузоперевозок с Белоруссией, заявил агентству PAP замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик.

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"Мы понимаем, что через них (железнодорожные переезды на польско-белорусской границе - ИФ) идет значительная часть товаров, в том числе и польских", - сказал замминистра.

"Китайская торговля тоже идет (через эти каналы - ИФ). Я думаю, китайцам придется послать Лукашенко правильный сигнал - не предпринимать действий, которые могут навредить им", - добавил Вонсик.

Он напомнил, что сейчас на польско-белорусской границе действует по одному пункту пропуска для пассажирского (Тересполь-Брест) и грузового (Кукурыки-Козловичи) международного сообщения. Последний пропускает только транспорт, зарегистрированный в Евросоюзе. Железнодорожные переезды на границе пока действуют без дополнительных ограничений. С 2020 г до мая 2022 года в связи с пандемией коронавируса польской стороной вводился запрет на пассажирские железнодорожные перевозки с Белоруссией, грузоперевозки он не затрагивал.

Китай Евросоюз Польша Белоруссия Мацей Вонсик
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