Немецкие власти задержали гражданина Германии по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Немецкие власти задержали гражданина Германии по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает в среду издание t-online со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.

Задержание произвели в городе Кобленц (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

По данным следствия, задержанный Томас Х. - сотрудник управления по снабжению бундесвера, информационным технологиям и техническому обслуживанию. Он сам связался с сотрудниками посольства РФ и передал им информацию, заявили в федеральной прокуратуре.

В данный момент задержанный находится под стражей.