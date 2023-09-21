В Британии пятерым болгарам предъявили обвинение в шпионаже в пользу России

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Королевская прокурорская служба (CPS) Великобритании решила предъявить обвинения в шпионаже в пользу России пяти гражданам Болгарии, пишет Guardian со ссылкой на пресс-службу CPS.

Ведомство санкционировало предъявление обвинений в заговоре с целью сбора информации, потенциально полезной врагу, трем мужчинам и двум женщинам в возрасте от 29 до 45 лет.

По версии британских следователей, обвиняемые собирали разведданные в Великобритании в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года.

Троим из них в феврале были предъявлены обвинения в использовании документов на чужое имя.

Все пятеро фигурантов дела должны будут предстать перед судом Вестминстера 26 сентября.