Тиммерманс стал единственным лидером кандидатов левого блока на выборах в Нидерландах

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс будет единственным лидером кандидатов блока от Партии труда и партии "Зеленые левые" на парламентских выборах в Нидерландах в ноябре, сообщает AР со ссылкой на заявление обеих партий.

Официально Тиммерманс будет утвержден лидером блока по итогам голосования внутри партий 22 августа.

Партия Труда и "Зеленые левые" договорились пойти на выборы 22 ноября с общим манифестом и единым списком кандидатов, чтобы объединить левоцентристскую кампанию "в расколотом политическом ландшафте Нидерландов".

Бывший нидерландский министр иностранных дел (2012-2014 года), а с 2019 года - исполнительный заместитель председателя ЕК по одному из важнейших разделов мандата нынешней Еврокомиссии - защите климата, 62-летний Тиммерманс привлек симпатии левоцентристов как лидер, способный дать "направление экологическому и социальному курсу".

Когда в июле в Брюсселе стало известно о намерении Тиммерманса побороться за пост премьер-министра Нидерландов, близкий к институтам ЕС портал EURACTIV предупредил, что уход из Еврокомиссии такого интеллектуала, владеющего, помимо родного, английским, французским, немецким, итальянским и русским языками, а также известного своим талантом переговорщика, нанесет большой урон ЕК.

Последние четыре правящие нидерландские коалиции возглавляла Народная партия за свободу и демократию лидера консерваторов Марка Рютте, который подал в июле в отставку после того, как не смог добиться согласия членов коалиции о мерах в области миграционной политики.

Сам Рютте объявил, что уйдет из политики, как только после выборов будет сформирована новая коалиция.