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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:29

Пхеньян обвинил США в полете самолета-разведчика близ КНДР

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Власти КНДР обвинили США в полете самолета-разведчика в исключительной экономической зоне страны ранее на этой неделе, сообщают в пятницу южнокорейские СМИ.

Представитель Управления Генерального штаба Корейской народной армии заявил, что американский самолет-разведчик "вторгся" в исключительную экономическую зону трижды в четверг.

Сообщается, что северокорейские самолеты поднялись в небо для сопровождения самолета-разведчика, после чего тот отдалился от территории КНДР.

В КНДР инцидент назвали "серьезной военной провокацией".

КНДР США
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