Минобороны заявило, что сбитый ПВО дрон ВСУ упал на нежилое здание в Москве

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Министерстве обороны РФ заявили, что украинский беспилотник изменил траекторию и упал в районе Краснопресненской набережной Москвы после работы по нему средств ПВО, жертв нет.

"18 августа около 04:00 по Москве киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - заявило Минобороны РФ.

Перед этим в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при попытке пролета на Москву уничтожен беспилотник, обломки упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений нет. "Предварительно пострадавших нет", - сообщил Собянин в телеграм-канале.