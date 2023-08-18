Казахстан перенаправит нефть в Усть-Лугу при ухудшении ситуации в Черном море

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В случае ухудшения ситуации в Черном море Казахстан рассматривает возможность перенаправления транспортируемой нефти из порта Новороссийска в порт Усть-Луга, сообщил заместитель гендиректора "КазТрансОйл" по транспортировке Эрик Сагиев.

"По Новороссийску нами рассматриваются варианты. В случае ухудшения ситуации в акватории Черного моря те объемы, которые мы транспортируем по направлению порт Шесхарис, будут перекинуты в порт Усть-Луга. Так мы планируем", - сказал Сагиев во время дня эмитента "КазТрансОйла" на KASE в пятницу.

4 августа Минобороны РФ сообщило, что ночью безэкипажные катера ВСУ в районе Новороссийска были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Отгрузка нефти КТК продолжалась, но был установлен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана. В 2022 году трубопровод обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 58,7 млн тонн нефти, что на 3,3% меньше уровня 2021 года.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.