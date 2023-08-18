ВС РФ сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ, который пытался атаковать российские военные корабли

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что украинский морской беспилотник пытался атаковать российские военные корабли в 237 км юго-западнее Севастополя и был уничтожен.

"В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота - сторожевого корабля "Пытливый" и патрульного корабля "Василий Быков", не достигнув цели атаки", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В настоящий момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи", - заявили в министерстве.

По данным Минобороны РФ, попытка атаки морского безэкипажного катера была предпринята ВСУ в четверг в 22:55 по Москве.

Целью неудавшейся атаки были корабли Черноморского флота РФ, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя, сообщили российские военные.

15 августа главком ВМФ России Николай Евменов заявил, что российские корабли, которые участвовали в обеспечении "зерновой сделки" в Черном море, задействованы в мероприятиях по "изоляции".

"Патрульные суда на Черном море показали свою эффективность. Они контролировали безопасность "черноморской инициативы", а сейчас участвуют в изоляции", - сказал Евменов в интервью телеканалу "Звезда".

Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.

19 июля российские военные заявили, что в связи с прекращением "зерновой сделки" сворачивается гуманитарный коридор в Черном море, с 00:00 по Москве 20 июля все суда, идущие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

21 июля в Минобороны РФ сообщили, что Черноморский флот провел учение по изоляции района, временно закрытого для судоходства.

13 августа российские военные сообщили, что открывали предупредительный огонь и поднимали в воздух вертолет для остановки сухогруза в Черном море, идущего в порт Измаил.