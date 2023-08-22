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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Zoom во II финквартале увеличила чистую прибыль почти в четыре раза

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американская Zoom Video Communications Inc., предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, зафиксировала рост чистой прибыли почти в четыре раза во втором квартале текущего финансового года, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль за квартал, завершившийся 31 июля, составила $182 млн, или $0,59 в расчете на акцию, по сравнению с $45,7 млн, или $0,15 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,34 на акцию против $1,05 на акцию годом ранее.

Квартальная выручка увеличилась на 3,6% до $1,139 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль в размере $1,06 на акцию при выручке на уровне $1,11 млрд.

По данным на конец квартала, количество компаний-клиентов Zoom составляло порядка 218,1 тыс., за год увеличившись на 6,9%. Число пользователей, приносящих компании годовую выручку в размере более $100 тыс., за последний год подскочило на 17,8% до 3,672 тыс.

Zoom ожидает зафиксировать выручку по итогам текущего фингода в размере $4,485-4,495 млрд, скорректированную прибыль – $4,63-4,67 на акцию. Аналитики прогнозируют скорректированную прибыль в размере $4,32 на акцию при выручке в $4,48 млрд.

Акции компании подорожали на 3,8% на дополнительных торгах в понедельник. За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 17,3% до $19,7 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 6,6%.

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