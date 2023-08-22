Еврокомиссия выплатила Украине очередные 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила вторник о выплате Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи в счет запланированной на 2023 год поддержки объемом до 18 млрд евро.

"Мы мобилизуем все усилия, чтобы помочь Украине. Сегодня мы выплатили еще 1,5 млрд евро в качестве помощи (...). И наша поддержка будет продолжаться и после 2023 года. Мы продолжим решительно стоять на стороне Украины, и на 2024-2027 годы предлагается поддержка в размере до 50 млрд евро", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"С помощью этого инструмента ЕС стремится помочь Украине покрыть свои неотложные потребности в финансировании со стабильной, предсказуемой и значительной финансовой поддержкой в 2023 году", - говорится в коммюнике ЕК.

Благодаря этому очередному платежу Украина получила в 2023 году 12 млрд евро, чтобы продолжать выплачивать заработную плату и пенсии, а также поддерживать исполнение основных услуг, таких как больницы, школы и жилье для переселенцев.

"Это также позволит Украине обеспечить макроэкономическую стабильность и восстановить критически важную инфраструктуру", - отмечается в сообщении ЕК.

Еврокомиссия напомнила, что с февраля 2022 года помощь Украине и украинцам в целом составляет 76 млрд евро. Это включает в себя финансовую, гуманитарную, экстренную бюджетную и военную поддержку Украины со стороны ЕС, государств-членов и европейских финансовых учреждений, а также ресурсы, выделяемые для помощи государствам-членам в удовлетворении потребностей украинских беженцев.