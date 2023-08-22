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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Морской спецназ будет охранять энергетическую инфраструктуру Польши на Балтике

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Польша создает группу морского спецназа для охраны энергетической инфраструктуры на Балтийском море, заявил во вторник министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

"В Дзивнуве (город на побережье Балтики на северо-западе Польши - ИФ) начнет действовать новая боевая группа воинской части Formoza (военно-морское спецподразделение Jednostka Wojskowa Formoza, дислоцируется в городе Гдыня - ИФ)", - сказал Блащак, которого цитирует пресс-служба польского военного ведомства.

"Создание новой группы является ответом на современные военные и невоенные угрозы, связанные с функционированием критически важной инфраструктуры (газового терминала в Свиноуйсьце и газопровода Baltic Pipe)", - отметил министр.

"Укрепление Войска Польского означает укрепление безопасности Польши, включая защиту критически важной инфраструктуры", - добавил он.

Мариуш Блащак Польша Балтийское море
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