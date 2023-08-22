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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В Бразилии призвали отказаться от доллара при торговле между странами БРИКС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Странам БРИКС нужно стремиться отказываться от доллара США при торговле друг с другом, и это не следует воспринимать как попытку бросить вызов американской валюте, заявил во вторник президент Бразилии Луи с Инасиу Лула да Силва.

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"Если я торгую с Китаем, то зачем мне использовать для этого доллары? Бразилия и Китай - достаточно крупные страны для того, чтобы использовать свою собственную валюту, либо другую базовую валюту", - приводит его слова агентство EFE.

При этом президент Бразилии заверил, что такой подход "не означает отрицание важности доллара США". Также он заверил, что БРИКС не нужно воспринимать как конкурирующий с Западом блок.

Президент Бразилии на этой неделе принимает участие в саммите лидеров БРИКС в ЮАР.

БРИКС Бразилия Лула да Силва
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