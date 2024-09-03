Китай и ЮАР считают переговоры единственным путем урегулирования конфликта на Украине

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Китай и Южно-Африканская Республика считают, что урегулирование украинского конфликта на долгосрочной основе возможно только путем переговоров.

"Обе стороны считают, что инклюзивный диалог и мирные переговоры являются единственным возможным политическим выходом для долгосрочного урегулирования кризиса", - говорится в совместном заявлении по итогам визита в Пекин президента ЮАР Сирила Рамофосы, распространенном МИД КНР во вторник.

В документе содержится призыв ко всем заинтересованным странам "не допускать расширения рамок конфликта, эскалации боевых действий и подливания масла в огонь любыми сторонами".

Китай и ЮАР "высоко оценивают соответствующие роли друг друга в российско-украинском вопросе, приветствуют согласованный документ о политическом урегулировании украинского кризиса, подготовленный Китаем и Бразилией", говорится в заявлении.

Рамафоса прибыл в Пекин для участия в саммите Китай-Африка. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, была достигнута договоренность о повышении уровня двухсторонних отношений до "всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху".