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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Лавров заявил, что вторжение в Нигер никому не принесет пользы

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Интервенция ЭКОВАС в Нигер была бы губительным сценарием для страны и региона, ее поддерживают не все члены Экономического сообщества стран Западной Африки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не думаю, что вторжение пошло бы кому-то на пользу", - сказал Лавров на пресс-конференции в Йоханнесбурге (ЮАР).

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Он отметил, что не все члены ЭКОВАС поддерживают идею интервенции в Нигер. "Из другой части ЭКОВАС создаётся сила для противодействия вторжению, очень не желают африканцы такого рода сценария, который был бы разрушительным, губительным для большого количества стран, тысяч и тысяч людей", - добавил глава МИД РФ.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента страны Мохамеда Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

В минувшую пятницу представитель ЭКОВАС Абдель Фаттах Муса заявил, что военачальники государств-членов сообщества подтвердили готовность вмешаться в ситуацию в Нигере, "как только будет отдан приказ".

Нигер Сергей Лавров МИД РФ ЭКОВАС
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